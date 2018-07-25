ABD'de ikinci el konut satışları düştü

ABD’de 2. el konut satışlarında art arda 3. ayda da düşüş meydana geldi. Dünyanın dev ekonomilerinden ABD’de ikinci el konut satışlarındaki düşüş ivmesi devam ediyor.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞI 5 MİLYONDA KALDI

National Association of Realtors verilerine göre ABD’de 2. el konut satışları haziranda yüzde 0.6 düştü. Böylece, söz konusu dönemde yapılan ikinci el konut satış rakamı 5.38 milyonda kalmış oldu.

Bu rakamlarla satışlar böylece üst üste 3. ayda da azalmış oldu. Bu arada beklenti yüzde 0.2 artış yönündeydi. Ortalama satış fiyatları ise yıllık %5.2 artışla 276 bin 900 dolara çıkarak rekor kırdı.