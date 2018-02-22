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ABD'de ikinci el konut satışları geriledi

ABD’de ikinci el konut satışları ocakta yüzde 3,2 düşüş gösterdi.

AA | 22.02.2018 - 10:00..
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  2. Emlak
ABD'de ikinci el konut satışları geriledi

sf

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları ocakta önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 5 milyon 380 bin oldu. Satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 600 bin veya 0,5 artış yönündeydi.

SONUÇLAR REVİZE EDİLDİ

Aralık ayına ilişkin ikinci el konut konut satışları ise yüzde 3,6 düşüşten yüzde 2,8 düşüşe revize edildi.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE ARTTI

Raporda, ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 240 bin 500 dolara çıktığı kaydedildi.

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