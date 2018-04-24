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ABD'de ikinci el konut satışları martta beklentiyi aştı

Ülkede ikinci el konut satışları martta önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 5 milyon 600 bin oldu.

AA | 24.04.2018 - 08:54..
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ABD’de ikinci el konut satışları, nisanda aylık yüzde 1,1 artarak beklentiyi geride bıraktı. National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları martta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 5 milyon 600 bin oldu.

ABD'de ikinci el konut satışları martta beklentiyi aştı

BEKLENTİLER 5 MİLYON DÜZEYİNDEYDİ

Yükselişini ikinci aya taşıyan satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 550 bin düzeyindeydi. Bu arada, NAR’ın raporunda, medyan ikinci el konut fiyatlarının martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 250 bin 400 dolara çıktığı kaydedildi.

ABD'de ikinci el konut satışları martta beklentiyi aştı

YÜKSELİŞ 73'ÜNCÜ AYA TAŞINDI

ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 73'üncü aya taşımış oldu.

Analistler, ikinci el konut satışlarının, aralık ve ocak aylarında düşüşe geçtikten sonra şubat ve martta toparlanmasının büyümeyi olumlu etkileyeceğine işaret ediyor.

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