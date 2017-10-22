taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

ABD'de ikinci el konut satışlarında sürpriz yükseliş

ABD’de ikinci el konut satışları eylülde yüzde 0,9 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,7 yükseliş kaydetti.

22.10.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Emlak
ABD'de ikinci el konut satışlarında sürpriz yükseliş

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları eylülde önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 5 milyon 390 bin oldu.

ABD'de ikinci el konut satışlarında sürpriz yükseliş

Piyasalarda satışların yüzde 0,9 azalarak 5 milyon 300 bine gerilemesi bekleniyordu. Aylık bazda beklenmeyen şekilde artan verinin önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 düştüğü belirtildi. Yıllık bazdaki azalış, Temmuz 2016’dan bu yana ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

HARVEY VE IRMA KASIRGASI OLUMSUZ ETKİLENDİ

NAR'ın raporunda, konut satışlarının son dönemde arz eksikliği nedeniyle sınırlı kaldığını vurgulanırken, Harvey ve Irma kasırgalarının da konut faaliyetlerini olumsuz etkilediği bildirildi.

ABD'de ikinci el konut satışlarında sürpriz yükseliş

YILLIK BAZDAKİ YÜKSELİŞ 67'NCİ AYA YÜKSELDİ

Raporda, ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 245 bin 100 dolara çıktığı kaydedildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 67'nci aya taşımış oldu.

İlginizi Çekebilir
ABD'de ikinci el konut satışlarında sürpriz yükseliş
ABD’de ikinci el konut satışları eylülde yüzde 0,9 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,7 yükseliş kaydetti.
Bu adaları satın alabilirsiniz
Dünyada çeşitli bölgelerindeki adaların fiyatları 600 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişiyor.
Bu adaları satın alabilirsiniz
Dünyada çeşitli bölgelerindeki adaların fiyatları 600 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişiyor.
Bina inşaatı maliyet endeksi artış gösterdi
Yapılan araştırmaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde bina inşaatı maliyet endeksi yüzde 4,8 arttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

51
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

56
Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

28
Messi'den 500 gole direkt katkı

Messi'den 500 gole direkt katkı

5
Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

20
Mesut Bakkal'dan hakem kararlarına tepki

Mesut Bakkal'dan hakem kararlarına tepki

3
Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM