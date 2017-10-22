ABD'de ikinci el konut satışlarında sürpriz yükseliş

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları eylülde önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 5 milyon 390 bin oldu.

Piyasalarda satışların yüzde 0,9 azalarak 5 milyon 300 bine gerilemesi bekleniyordu. Aylık bazda beklenmeyen şekilde artan verinin önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 düştüğü belirtildi. Yıllık bazdaki azalış, Temmuz 2016’dan bu yana ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

HARVEY VE IRMA KASIRGASI OLUMSUZ ETKİLENDİ

NAR'ın raporunda, konut satışlarının son dönemde arz eksikliği nedeniyle sınırlı kaldığını vurgulanırken, Harvey ve Irma kasırgalarının da konut faaliyetlerini olumsuz etkilediği bildirildi.

YILLIK BAZDAKİ YÜKSELİŞ 67'NCİ AYA YÜKSELDİ

Raporda, ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 245 bin 100 dolara çıktığı kaydedildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 67'nci aya taşımış oldu.