ABD'de inşaat harcamaları 2017'yi yükselişle tamamladı

ABD'de inşaat harcamaları, aralık ayında yüzde 0,7 artarak 2017 yılını beklenenden iyi bir performansla tamamladı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,7 ARTTI

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat harcamaları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Yükselişini beşinci aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Veriler, aralıkta beklentiyi aşan inşaat harcamalarının 2017 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,8 yükselişle kapattığını da ortaya koydu. Bu rakam, yıllık bazda 2011'den beri yükselmeye devam eden inşaat harcamalarının en düşük yıllık artış oranı olarak kayıtlara geçti.

ARTIŞ REVİZE EDİLDİ

Bu arada, kasım ayı inşaat harcamalarındaki artış yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya revize edildi. Analistler, inşaat harcamalarının son 5 aydır artmasının konut sektöründeki iyileşmenin sürmesine yardımcı olacağını belirtiyor.