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ABD'de inşaat harcamaları arttı

ABD'deki inşaat harcamaları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gözlendi.

04.04.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. Emlak

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ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, inşaat harcamaları şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Böylece Nisan 2006'dan beri en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 1,0 artış yönündeydi.

REVİZE EDİLDİ

Bu arada, ocak ayına ait inşaat harcamalarındaki düşüş yüzde 1,0'den yüzde 0,4'e revize edildi. Şubatta düşüşü sonlandıran harcamalarda konut inşaatlarının yüzde 1,8 artarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan diğer verilere göre, ISM İmalat Sanayi Endeksi martta beklenti paralelinde 57,2'ye gerileyerek son 2,5 yılın zirvesinden indi. Mart ayı PMI İmalat Sanayi Endeksi de 53,3 ile son 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

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