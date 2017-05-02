taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.921
USD
3,5392
EURO
3,8631
ALTIN
142,94
PETR
51,9800

ABD'de inşaat harcamaları azaldı

ABD'de inşaat harcamaları martta bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

02.05.2017 - 14:49
  1. Haberler
  2. Emlak

ABD'de inşaat harcamaları martta yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 0,2 azaldı. ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, inşaat harcama aları martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüşle trilyon 218 milyar dolar olarak gerileme yaşadı.

ABD'de inşaat harcamaları azaldı

Bu sonuçla rekor seviyeden gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 0,5 artış yönündeydi. Beklenti bu bağlamda karşılanmadı.

RAKAMLAR REVİZE EDİLDİ

Veri beklentiyi karşılamamasına rağmen tüm zamanların ikinci en iyi seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bu arada, şubat ayına ait inşaat harcamalarındaki artış yüzde 0,8'den yüzde 1,8’e revize edildi.

ABD'de inşaat harcamaları azaldı

REKOR KIRILMIŞTI

Ülkede inşaat harcamaları söz konusu dönemde 1 trilyon 220 milyar dolarla rekor kırmıştı. Analistler, inşaat harcamalarının martta gerilemesinde kamu kaynaklı konut dışı inşaat faaliyetlerindeki düşüşün etkili olduğunu vurguladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

330
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

165
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

180
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

298
UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

91
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM