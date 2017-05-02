ABD'de inşaat harcamaları azaldı

ABD'de inşaat harcamaları martta yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 0,2 azaldı. ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, inşaat harcama aları martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüşle trilyon 218 milyar dolar olarak gerileme yaşadı.

Bu sonuçla rekor seviyeden gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 0,5 artış yönündeydi. Beklenti bu bağlamda karşılanmadı.

RAKAMLAR REVİZE EDİLDİ

Veri beklentiyi karşılamamasına rağmen tüm zamanların ikinci en iyi seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bu arada, şubat ayına ait inşaat harcamalarındaki artış yüzde 0,8'den yüzde 1,8’e revize edildi.

REKOR KIRILMIŞTI

Ülkede inşaat harcamaları söz konusu dönemde 1 trilyon 220 milyar dolarla rekor kırmıştı. Analistler, inşaat harcamalarının martta gerilemesinde kamu kaynaklı konut dışı inşaat faaliyetlerindeki düşüşün etkili olduğunu vurguladı.