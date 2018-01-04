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ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi aştı

Ülkede inşaat harcamaları Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

AA | 04.01.2018 - 08:43..
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ABD'de inşaat harcamaları, geçen yılın kasım ayında yüzde 0,8 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi aştı

KASIMDA YÜZDE 0,8 ARTTI

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat harcamaları kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Yükselişini 4'üncü aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.

ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi aştı

TEK AİLELİK KONUTLARA YÖNELİK İNŞAATA İLGİ ARTTI

Beklentiyi aşan inşaat harcamalarında özellikle tek ailelik konutlara yönelik inşaat faaliyetlerdeki artışın etkili olduğu belirtildi.

Bu arada, ekim ayı inşaat harcamalarındaki artış yüzde 1,4’ten yüzde 0,9'a revize edildi. Analistler, inşaat harcamalarının son 4 aydır artmasının konut sektöründeki iyileşmenin sürmesine yardımcı olacağını kaydetti.

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