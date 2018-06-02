ABD'de inşaat harcamaları nisanda yükseldi

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Cumhurbaşkanı başkanlık için Aziz Yıldırım'ı işaret etti

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Cumhurbaşkanı, Taksim Camii İnşaatını ve AKM’yi inceledi

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2021 yılında üretimine başlanacak olan yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın başarılarla dolu bir geçmişi var.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sınav baskısından yeni modele geçiyoruz, çok daha iyi alternatifler sunuyoruz. Öğrencileri istemediği okula yerleştirmeyeceğiz" dedi.

Türkiye’de 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla toplam 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi eğitim görüyor.

Türkiye’de 125 bin 138 yabancı üniversite öğrencisi var

Hakkari’de çocuklar için birçok hizmeti gerçekleştiren Hakkari Belediyesi, son hazırladığı proje kapsamında öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek için okul bahçelerinde etkinlikler düzenliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore ziyaretini takip eden RT muhabiri, Kim Jong-un'un kişisel sarayından izlenimlerini aktardı.

Rus gazeteci Kim'in sarayında çekim yaptı

İstanbul Avcılar’da dün iftar saatinde bir restoranın zemininde çökme meydana geldi.

Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, futbol yaşantısı boyunca hakemlere küfür etmediğini ifade etti.

1 Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" dedi.

2 Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı Konya sokaklarında halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılanmakla tehdit eden Abdüllatif Şener, tepkiler karşısında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

3 Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi Yunanistan Yüksek Mahkemesi, terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi Turgut Kaya'nın iltica talebini reddetti ve Türkiye'ye iadesine karar verdi.

4 Jandarma teşkilatı profesyonel olacak Jandarma teşkilatının 2021 yılına kadar profesyonel hale geleceği açıklandı.

5 Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu İsrail askerleri Gazze sınırındaki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yaralı bir göstericiyi yardım etmeye çalışan hemşire, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

6 Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı Demirtaş'ın hüküm giymediğini belirten SP Lideri, insanların sözle terörist olmayacağını söyledi.