ABD'de inşaat harcamaları nisanda yükseldi

ABD'de inşaat harcamaları, nisan ayında yüzde 1,8 artarak yüzde 0,8 artış beklentisini aştı.
YÜZDE 0,8'LİK ARTIŞ BEKLENİYORDU
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,8 arttı. Mart ayında yüzde 1,7 gerileyen harcamalara ilişkin nisan beklentisi yüzde 0,8 artış yönündeydi.
KAMUSAL İNŞAAT HARCAMALARI AZALDI
Beklentinin oldukça üstünde artan nisan ayı inşaat harcamalarında, özel inşaat harcamalarının yüzde 2,8 artması etkili oldu. Kamusal inşaat harcamalarının ise yüzde 1,3 azaldığı bildirildi.