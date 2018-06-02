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ABD'de inşaat harcamaları nisanda yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,8 arttı.

AA | 02.06.2018 - 08:45..
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ABD'de inşaat harcamaları, nisan ayında yüzde 1,8 artarak yüzde 0,8 artış beklentisini aştı.

YÜZDE 0,8'LİK ARTIŞ BEKLENİYORDU

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,8 arttı. Mart ayında yüzde 1,7 gerileyen harcamalara ilişkin nisan beklentisi yüzde 0,8 artış yönündeydi.

ABD'de inşaat harcamaları nisanda yükseldi

KAMUSAL İNŞAAT HARCAMALARI AZALDI

Beklentinin oldukça üstünde artan nisan ayı inşaat harcamalarında, özel inşaat harcamalarının yüzde 2,8 artması etkili oldu. Kamusal inşaat harcamalarının ise yüzde 1,3 azaldığı bildirildi.

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