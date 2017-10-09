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ABD'de ırkçılar Charlottesville kentine geri döndü

İki ay önce yaptıkları gösteride bir kişinin hayatını kaybettiği olaylı gösteri sonrası kenti terk eden ırkçı gruplar kente geri döndü.

09.10.2017 - 02:50
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Beyaz milliyetçiler olarak adlandırılan ırkçı grubun lideri Richard Spencer, 30 kişiyle birlikte kentine Emancipation Parkı’nda topladı.

"BİZİM YERİMİZE BAŞKASINI KOYAMAYACAKSINIZ"

Spencer kente yeniden döndüklerini twitter hesabından duyurdu.
Ellerinde meşaleler taşıyan aşırı sağcılar ‘Bizim yerimize başkasını koyamayacaksınız’ sloganını attı.

ABD'de ırkçılar Charlottesville kentine geri döndü

Grub üyeleri ayrıca megafonlardan ‘Merhaba Charlottesville, geri geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Bizi kimse silemez.” dedi.

"RUSYA BİZİM DOSTUMUZ"

Demokrat sol partileri eleştiren grubun lideri Richard Spencer, ana akım sol partilerin ‘beyaz karşıtı politikalar’ etrafında şekillendiğini ileri sürdü. Irkçılar ayrıca ‘Rusya bizim dostumuz’ sloganlarını da attı.

ABD'de ırkçılar Charlottesville kentine geri döndü

ABD'de ırkçılar Charlottesville kentine geri döndü

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