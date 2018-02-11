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ABD’de İslamofobi dehşeti: 5 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletinde İslamofobik paylaşımlarıyla dikkat çeken şahıs, 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

İHA | 11.02.2018 - 12:16..
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ABD'de sosyal medya hesaplarından İslamofobik ve islam karşıtı paylaşımlşar yapan bir kişi cinnet getirerek 4 kişiyi öldürdü, ardından intihar etti.

ABD’de İslamofobi dehşeti: 5 ölü

POLİSE İHBAR EDİLDİ

Cumartesi günü yerel saatle 20.40 sıralarında üst üste ihbar alan Kentucky Eyalet Polisi, siyah bir otomobilin peşine düştü. Alarma geçen polis, kısa bir süre sonra Paintsville şehrinde bir apartman kompleksinde bulunan aracın Joseph Nickell adına kayıtlı olduğunu belirledi.

Kentucky Polisi Paintsville’de 3 ve Johnson şehrinde ise 2 olmak üzere 5 ceset buldu. Nickell’in annesi ve babasını daha sonra da Paintsville’deki kız arkadaşı ve annesini öldürerek intihar ettiği öğrenildi.

4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Paintsville Şerifi Dwayne Price, olayla ilgili yaptığı açıklamada cinayetleri çılgınlık olarak niteleyerek, "Olayda 4 masum kurban tespit edildi. Fail daha sonra yaşamına son verdi. Bir adamın eylemleri yüzünden 4 kişinin öldürülmesini hiçbir kelime anlatamaz. 34 yıldır kanun adamı olarak çalışıyorum. Bu şimdiye kadar gördüğüm en rahatsız edici şiddet eylemlerinden biri" dedi.

Nickell’in çok sayıda Facebook sayfası bulunduğu tespit edilirken, profiline İsrail bayrağı koyduğu ve Başkan Donald Trump’ın hayranı olduğu ortaya çıktı. Nickell, İslamofobik Facebook mesajları ise dikkat çekti.

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