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ABD'de İsrail ile BAE gizlice görüştüler

İsrail Başbakanı Netanyahu ile BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın 2012'de ABD'de gizlice görüştüğü iddia edildi.

22.07.2017 - 02:31
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İsrail Başbakanı Netanyahu ile BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, 2012'de ABD'nin New York eyaletinde bir araya geldi. İkilinin, uzak bir mesafeden yeraltı otoparkına indikleri otelin özel asansörle çıktıkları üst kattaki özel bir bölümünde gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

ABD'de İsrail ile BAE gizlice görüştüler

Kaynak olarak isimleri açıklanmayan Batılı iki diplomatın gösterildiği haberde, gizli görüşmede "İran'ın nükleer programı, İsrail-BAE ilişkileri ve Filistin" konularının görüşüldüğü iddia edildi.

İRAN NÜKLEER PROGRAMI

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının yapıldığı 28 Eylül günü gerçekleşen gizli görüşmeye, BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin de katıldığı belirtildi.

Gizli görüşmede, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın, Netanyahu'nun BM Genel Kuruluna İran nükleer programı hakkında yaptığı konuşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

KÖRFEZ İSRAİL İLİŞKİSİ

Haaretz gazetesindeki haberde, 2016'nın Eylül ayında eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın New York'ta öğle yemeğinde bir araya geldikleri ve Körfez ülkelerinin İsrail'le olan ilişkilerini geliştirmek istedikleri konusunun konuşulduğu iddiası da yer aldı.

BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından Haziran 2017'de yayınlanan elektronik postalar, büyükelçinin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğunu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıklarını göstermişti.

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