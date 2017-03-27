ABD'de İsrail yanlısı hareketin en büyük toplantısı

ABD'deki ''İsrail yanlısı hareketin en büyük toplantısı'' olarak nitelenen AIPAC'ın bugün Washington'da başlayan yıllık toplantısı, 3 gün devam edecek. Toplantıya 10 binlerce kişinin katılımı bekleniyor.

ABD Kongre'sinde Cumhuriyetçi ve Demokrat kanatların da desteğini alan toplantıda bu yıl İran ve İsrail'in güvenliği konularının ele alınması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telekonferans yoluyla konuşma yapacağı toplantıda, ABD'den ise Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Birleşmiş Milletler Temsilci Nikki Haley gibi isimler konuşacak. Toplantıda ayrıca çok sayıda Amerikalı Senatör ve Kongre üyesinin de konuşma yapması öngörülüyor.

TOPLANTI PROTESTOLARLA BAŞLADI

Başkentte toplantının yapıldığı bina ile Beyaz Saray önünde ise protesto gösterileri vardı. AIPAC'ı ve yaptıkları faaliyetleri protesto eden yüzlerce gösterici İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar attı.

Göstericilerin açtıkları pankartlarda “Filistinliler özgür oluncaya kadar Yahudiler özgür sayılmaz", "AIPAC'ın bize sunduğu ahlaksız İsrail'i kabul etmiyoruz”, "Filistine Özgürlük" ifadeleri yer aldı.

AA muhabirine açıklama yapan New Yorklu Dobik Felman, Washington'a AIPAC'ı protesto etmek için geldiğini belirterek "Biz Yahudi'yiz ve İsrail'in bir Yahudi devleti olduğunu kabul etmiyoruz. Filistin'de yaşananlar kabul edilemez. Filistin'de yaşananlar sadece uluslararası hak ihlalleri değildir, aynı zamanda Yahudi öğretileriyle de terstir." dedi.

Moriya Seen adında diğer bir protestocu ise "Ben bir Yahudi'yim ve İsrail'i desteklemiyorum. Filistin'de yaşananlar kabul edilemez." diye konuştu.