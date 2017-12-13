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ABD’de 'İzmir gönüllüsü' olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nu ziyaret eden ABD'nin Bexar Bölgesi Komisyon Üyesi Tommy Calvert, ortak iş birliği teklifinde bulundu.

İHA | 13.12.2017 - 14:04..
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ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bulunan ve aralarında San Antonio’nun da bulunduğu 20 şehri kapsayan Bexar Bölgesi Komisyon Üyesi Tommy Calvert ile San Antonio Türk Amerikan Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

Bölgelerinde İzmir’in çok önemli bir yeri olduğunu ve San Antonio’da yaşayan Türklerin Atatürk sevgisi ile dolu olduğunu belirten Prof. Taş, pek çok alanda işbirliği yapmak için İzmir’i seçtiklerini belirtti.

"SAN ANTONİO İZMİR'E BENZİYOR"

Teksas’ın Bexar bölgesinde yerel vali görevini üstlendiğini belirten Tommy Calvert, ABD’nin en büyük 7. şehri olan San Antonio’nun İzmir’e benzediğini, iki kent arasında köprüler kurmak için burada olduklarını belirtti.

ABD’de 'İzmir gönüllüsü' olacak

"İŞ BİRLİĞİ YAPALIM"

Havacılık, endüstri, tıp, bilim, yenilenebilir enerji alanlarında güçlü olduklarını ve İzmir ile bu alanlarda iş birliği yapabileceklerinin altını çizen Calvert, “Sizin halkınız size çok güveniyor. Güçlü bir altyapınız var. Bu otobüslerinizden, raylı sisteminizden, gemilerinizden ve kentin genel durumundan belli oluyor. İzmir, dini, kültürel farklılıkları bir arada yaşadığı bir kent. Meryem Ana’yı ziyaret etmek haç görevi görüyor. İzmir’in tarihi, dini zenginliğine ilgi duyacak çok insan olacaktır. Ben İzmir’i çok seviyorum. Biz ilk tohumu attık. Siz bu kentte güçlü, sevilen bir başkansınız. Ben kendi ülkemde sizin gönüllü temsilciniz olacağım.” diye konuştu.

ABD’de 'İzmir gönüllüsü' olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise iki kent arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı koymaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ da hazır bulundu.

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