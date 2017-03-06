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ABD'de kadın askerlere 'çıplak fotoğraf' soruşturması

ABD Savunma Bakanlığı, kadın askerlerine Facebook'ta çıplak fotoğraflarını paylaştıkları iddiasıyla soruşturma açtı.

06.03.2017 - 12:28
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  2. Dünya

kadın asker

'Marines United' (Birleşik Donanma) isimli Facebook grubunda binlerce kadın askerin fotoğrafının paylaşıldığı iddia edilirken, Deniz Kriminal Soruşturma Servisi tarafından başlatılan soruşturmada, Donanma askerlerinin hâlen ve ya daha önce görev yapmış kadın askerlerin çıplak fotoğraflarını Facebook'taki gizli bir grupta paylaştığı öne sürülüyor.

FOTOĞRAFLARIN DEPOLANDIĞI KLASÖR SİLİNDİ

Fotoğrafların depolandığı Google Drive'daki bir klasöre erişim linklerinin paylaşıldığı grup, olayın duyulmasının ardından kapatıldı. CNN'e konuşan bir ABD Donanması yetkilisi, Donanma mensupları tarafından yapıldığı tahmin edilen paylaşımların, fotoğraftaki kişilerden habersiz paylaşıldığını belirtti.

ABD'de kadın askerlere 'çıplak fotoğraf' soruşturması

FACEBOOK DERHAL SİLDİ

ABD ordusunun talebi üzerine fotoğrafların yer aldığı klasör silindi. Kaldırılan Facebook sayfasının ise 2015'ten bu yana aktif olduğu, ancak cinsel içerikli fotoğrafların son zamanlarda yayınlanmaya başlandığı kaydedildi.

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