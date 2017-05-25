taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.314
USD
3,5647
EURO
4,0000
ALTIN
144,24
PETR
53,8900

ABD'de kadın CEO'lar erkeklerden daha çok kazanıyor

Amerikalı kadın üst düzey yöneticilerin yıllık ortalama gelirleri, geçen sene yüzde 9 artarak, erkek meslektaşlarının kazançlarını aştı.

25.05.2017 - 03:55
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Amerikalı kadın üst düzey yöneticilerin (CEO) ortalama yıllık kazancı geçen yıl yüzde 9 artarak, 13,1 milyon dolara yükselirken, erkeklerin ortalama yıllık geliri 11,4 milyon dolarda kaldı.

"Equilar" adlı veri şirketi ile Associated Press iş birliğinde yapılan araştırmaya göre, Amerikalı kadın CEO'ların ortalama yıllık geliri geçen yıl yüzde 9 artarak, 13,1 milyon dolara yükseldi. Erkek CEO'ların ortalama yıllık kazancı ise yine yüzde 9 artmasına karşın 11,4 milyon dolarda kaldı.

Öte yandan, yüzde 5 ile çok düşük seviyede seyreden kadın CEO'ların sayısında önceki yıllara kıyasla kayda değer bir artış gözlenmediği araştırmanın dikkat çeken bir başka noktası oldu.

YAHOO'NUN CEO'SU MAYER, ZİRVEYİ KAPTIRDI

Araştırmaya göre, Amerikan iş dünyasının en fazla kazanan kadın yöneticileri arasında 32,3 milyar dolarla International Business Machines'ın CEO'su Virginia Rometty birinci çıktı.

Birinciliği Rometty'e kaptıran Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer ise 27,4 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Pepsi Co'nun CEO'su Indra Nooyi'nin 25,2 milyon dolarla üçüncü geldiği listede General Motors'un CEO'su Mary Barra 22,4 milyon dolarla dördüncü ve General Dynamics'in CEO'su Phebe Novakovic 21,2 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

İlginizi Çekebilir
ABD'nin bütçe kesintisi BM'de endişe yarattı
Birleşmiş Milletler, ABD'nin örgüte sağladığı fonları azaltmasının bir çok önemli çalışmayı sekteye uğratacağını bildirdi.
FED'den faiz artırımı sinyali
ABD Merkez Bankasının son toplantısına ait tutanaklara göre, ekonomideki yavaşlama geçici olursa yakın zamanda faiz artırımı yapılacak.
Bitcoin piyasalarda rekor tazeledi
İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen Bitcoin'in değeri 2.400 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2700 personel alacak
Bakan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada; gündemde olan personel alımı konusunda nihai aşamaya gelindiğini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

66
Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

28
NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

66
Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle tartıştı

Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle tartıştı

8
FETÖ sanığından itiraflar

FETÖ sanığından itiraflar

2
Manchester saldırısı failinin kardeşi Libya'da yakalandı

Manchester saldırısı failinin kardeşi Libya'da yakalandı

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de görüşme takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de görüşme takvimi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM