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ABD'de kadınların regl ağrısına tıbbi esrar

New York'ta regl ağrıları nedeniyle günlük yaşantısını sürdüremez hale gelen kadınların tıbbi esrar kullanabilmesi için ilk adım atıldı.

01.06.2017 - 12:44
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abd

New York Eyalet Meclisi’nin alt kanadında iki ‘Hayır’ oyuna karşı, 21 ‘Evet’ oyu ile kabul edilen yasa, New York Senatosu ve New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo tarafından da onaylanırsa yasalaşacak.

İZİN VERİLEN HASTALIKLAR LİSTESİNE GİRECEK

Böylece ağrılı menstrüasyon, epilepsi, iltihabi bağırsak hastalığı, Parkinson, MS ve kronik ağrı gibi hastaların, tıbbi amaçla yasal olarak esrar almalarına olanak tanıyan kart taşımasına izin verilen hastalıklar listesine girecek.

Tasarıda imzası olan Demokrat siyasetçi Linda Rosenthal, erkeklerin kadınlara ilişkin konulardaki karar alma mekanizmalarındaki ağırlığa tepki gösterdi ve “Kadınları ilgilendiren bazı konular eksik bırakıldı.” dedi.

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