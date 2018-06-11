Amerikalı Müslümanlar Kadir Gecesi'nde camilere aktı

Kadir Gecesi, ABD'nin Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) dualarla geçirildi.

Başkent Washington'a yaklaşık yarım saatlik mesafede bulunan merkeze, binlerce Müslüman akın etti.

FARKLI BÖLGELERDEN KADİR GECESİ İÇİN GELDİLER

Maryland'in yanı sıra Washington, Virginia ve New York gibi farklı bölgelerden gelen Müslümanlar, yatsı namazı öncesi DCA Başkanı Fatih Kanca'nın Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin vaazını dinledi.

Kılınan teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

DCA PROJELERİNİ ANLATTI

Bu arada DCA Yönetimi, Kadir Gecesi nedeniyle düzenlediği iftar öncesinde merkezin projelerinin anlatıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda yapılan konuşmada DCA'nın, başta Türk-Amerikan toplumu olmak üzere ABD'de yaşayan Müslümanlara bir armağan olduğunu belirtilerek, Müslümanlara merkezin projelerine katkı sağlamaları konusunda çağrı yapıldı.

DCA, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. Merkezin bünyesinde cami, kültür merkezi, cemiyet binası, geleneksel Türk evleri, hamam, konferans salonu ve bir restoran bulunuyor.