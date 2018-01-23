ABD'de kamu hizmetleri yeniden açıldı

ABD Kongresi, Demokratların yasadışı genç göçmenlerin durumu hakkında kapsamlı görüşme yapılması için Cumhuriyetçi Parti'den güvence alması üzerine, Cuma günü ödeneksizlikten duran kamu hizmetleri için ek bütçe tasarısını onayladı.

KAMU HİZMETLERİ FAALİYETE GEÇİYOR

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin federal devletin verdiği hizmetlere devam edebilmesi için 8 Şubat'a kadar geçici ödenek ayrılmasına ilişkin ek bütçe tasarısını kabul etmesinin ardından Başkan Donald Trump tasarıyı imzaladı.

Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Kongre 8 Şubat'ta bütçe ve göç politikasını yeniden değerlendirecek.

Trump'ın tasarıyı imzalamasıyla federal hükümetin tüm faaliyetleri bugün yeniden açıldı.

"ÜLKE İÇİN FAYDALI OLURSA"

Senato dördüncü geçici bütçe tasarısını 18'e karşı 81 oyla onayladıktan sonra Temsilciler Meclisi de 150'ye karşı 266 oyla kabul etti.

Trump, yaptığı açıklamada "Kongredeki Demokratların akıllarının başlarına gelmesinden memnunum. Göçle ilgili uzun vadeli bir anlaşmayı ancak ve ancak ülke için faydalı olursa yaparız" dedi.