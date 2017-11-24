ABD'de Black Friday olarak bilinen geleneksel Kara Cuma günü, bu yıl da Kasım ayının üçüncü cumasında başladı. Alışveriş merkezlerinin önünde kuyruklar oluşturulan ABD'liler, çılgınca bir alışveriş yarışına koyuldu.

ABD'de Kara Cuma çılgınlığı - GALERİ

SAATLERCE BEKLENEN KUYRUKLAR

İnsanlar istediği ürünleri çok uygun fiyatlara alabilmek için bir önceki günden sıraya girip kuyruk oluşturmaya başladılar. Perşembeyi cumaya bağlayan gece ise kuyruk, yerini izdihama bıraktı, AVM'lerin kapılarının açılmasıyla büyük bir hücum başladı.

KAPIŞ KAPIŞ GİDEN ÜRÜNLER

Her alanda büyük indirimlerin olduğu Kara Cuma gününde indirimlerden faydalanmak isteyenler ihtiyaçlarını giderebilmek için birbiriyle yarıştı. Kolilerle satılan ürünler elden ele kapışılırken, bazı durumlarda ise neredeyse kavga noktasına gelindi.

BU YILIN DA GÖZDESİ: TEKNOLOJİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kara Cuma'nın en çok tercih edilen ürün kategorisi teknoloji oldu. Telefonlar, tabletler, akıllı yaşam ürünlerinin arasında bu yıl en çok tercih edilen ürün televizyon oldu. Hemen hemen tüm marketlerde stoğu eriyen televizyonlar, saniyeler içinde kapış kapış satıldı.

Dev televizyon kolilerini alabilmek için insanlar birbiriyle yarıştı.

EKONOMİYE MİLYARLARCA DOLARLIK KATKI

Her yıl kasım ayının üçüncü cumasında gerçekleşen etkinlik, devlet kasasına giren milyarlarca dolarlık gelir ile de öne çıkan bir proje. İnsanların hem uygun fiyata ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Kara Cuma, devlete demilyarlarca dolarlık nakit gelir sağlıyor.

Henüz bitmeyen Black Friday etkinliğinde ulaşılan hasılatın da on milyarlarca doları aştığı öngörülüyor.

Kara Cuma (Black Friday) nedir