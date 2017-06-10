ABD'de kardeşlerin kaçışı sosyal medyada ilgi topladı

Kaliforniya'nın güneyinde iki kardeşin dayanışması şaşırttı. 3 yaşındaki Ollie, uykudan yeni uyanan 1 yaşındaki kardeşini yataktan kurtarmak istedi.

SANDALYEYİ YATAĞA KOYDU

Ollie kardeşinin yataktan çıkması için odada bulunan sandalyeyi, yatağına koyarak daha kolay çıkmasını sağladı. 6 Haziran gerçekleşen bu olay, kameralar tarafından anbean görüntülendi.

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BİRLİKTE OYUN OYNAMAYA GİTTİLER

Yataktan kardeşini çıkaran Ollie, daha sonra kardeşiyle birlikte oyun oynamaya gitti.