taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

ABD'de kardeşlerin kaçışı sosyal medyada ilgi topladı

İki kardeşin kaçış anı kameralara yansıdı.

10.06.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Yaşam

Kaliforniya'nın güneyinde iki kardeşin dayanışması şaşırttı. 3 yaşındaki Ollie, uykudan yeni uyanan 1 yaşındaki kardeşini yataktan kurtarmak istedi.

ABD'de kardeşlerin kaçışı sosyal medyada ilgi topladı

SANDALYEYİ YATAĞA KOYDU

Ollie kardeşinin yataktan çıkması için odada bulunan sandalyeyi, yatağına koyarak daha kolay çıkmasını sağladı. 6 Haziran gerçekleşen bu olay, kameralar tarafından anbean görüntülendi.

ABD'de kardeşlerin kaçışı sosyal medyada ilgi topladı VİDEO

ABD'de kardeşlerin kaçışı sosyal medyada ilgi topladı

BİRLİKTE OYUN OYNAMAYA GİTTİLER

Yataktan kardeşini çıkaran Ollie, daha sonra kardeşiyle birlikte oyun oynamaya gitti.

İlginizi Çekebilir
Hiçbir şey göründüğü gibi değil
İşte ilk bakışta algılanmayan, birbiriyle tamamen ilgisiz komik benzerlikler.
Bir değişim hikayesi: Melina's Mom
İlk önce blogger anne Melina's Mom olarak tanıdığımız Merve Öztürk,''Seni Beklerken''kitabından sonra yazar kimliğiyle de sevenlerine ulaştı
Büyüyünce ramazan davulcusu olmak isteyen çocuklar
2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrenciler yaz tatiline girdi.
Caretta carettaların yuva sayısı azaldı
Hava değişimi nedeniyle geçtiğimiz sene 29 olan Antalya Kemer'deki caretta caretta yuvası bu sene 7'ye düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan umreye gitti

Arda Turan umreye gitti

181
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

72
Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

232
Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

84
Rus komutandan Rakka açıklaması

Rus komutandan Rakka açıklaması

94
Suudi yayın organından küstah tweetler

Suudi yayın organından küstah tweetler

150
Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM