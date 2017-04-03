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ABD'de kasırga 2 kişinin canını aldı

ABD'nin güneyinde Louisiana'da etkili olan ve iki kişinin yaşamını yitirdiği kasırganın ardından eyalette kırmızı alarm verdi.

03.04.2017 - 10:32
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Louisiana

Eyalet Valisi John Bel Edwards, halka yollardan özellikle uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

Edwars, "Kasırga, eyalet genelinde tüm gece etkili olacak gibi görünüyor." dedi.

3 YAŞINDAKi KIZ ÖLDÜ

Emniyet yetkilisi Ginny Higgins de "Kasırga başladıktan kısa süre sonra bir traktör römorkunu savurdu. Römorkun içinde bulunan 38 yaşındaki bir kadınla 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Kasırganın çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdiği kaydedildi.

DOĞU'YA DOĞRU İLERLİYOR

Oklahoma'daki Ulusal Hava Durumu Servisi yetkililerinden John Hart, kasırganın doğuya doğru ilerlediğini, Mississippi ve Alabama eyaletlerinin de risk altında olduğunu açıkladı.

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