ABD'nin tetikte beklediği, cumartesi günü karaya ulaşacağı tahmin edilen Florence kasırgasının yol açtığı şiddetli yağmur ve rüzgarlar kıyı kesimlerde hissedilmeye başlandı. Henüz fırtınanınkendisi ana karayı vurmazken, yaklaşan rüzgarlar halkı panikletmeye devam ediyor.

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağmurların hayati tehlike arz ettiği belirtildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bölge sakinleri şiddetli fırtınaya karşı hazırlıksız yakalanmamak için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Evlerinin kapı ve pencerelerini tahtalarla kaplayan yerel halk, fırtınadan zarar görmemek için önlemlerini almaya devam ediyor.

ABD'de kasırga kapıya dayandı VİDEO

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor. Dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu New Bern'de halen açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Bölgede bulunanlar olası bir felaket durumuna karşı hazırlıksız yakalanmamak için yiyecek ve içecek stokluyor. Marketlerin raflarını talan eden halk, reyonlardaki tüm ürünleri boşalttı.

Her ne kadar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ulaşım güç hale geldiyse de bazı marketlerdein vegan bölümlerindeki yiyeceklerin halen durduğu görüldü. Bu durum ile alay eden sosyal medya kullanıcılar "Kıyamet bile kopsa vegan olmam" yorumlarını yaptı.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor. Dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu New Bern'de halen açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şehrin bir kısmı okyanustan gelen şiddetli dalgalar nedeniyle sular altında kalırken, şiddetli rüzgar ve sağanak da etkisini gösteriyor.

CADDELERDE TAŞKIN

Kuzey Carolina bölgesinde etkisini göstermeye başlayan fırtına yapmur ve şiddetli rüzgarları beraberinde getirdi. Okyanusun kıyıında bulunan bölgelerde şimdiden caddelerde taşkınlar meydana gelirken bölgede yağmurlar şiddetini artırmaya başladı.

Taşkınlar nedeniyle evsiz kalanlar ve evi olmayanlar için bölge yetkilileri sığınaklar oluştururken, barınak, battaniye ve gıda yardımları yapıldı.

ENERJİ KESİNTİLERİ BAŞLADI

Bölgedeki petrol istasyonlarının da çalışmadığı ifade edilirken, enerji şirketleri 3 milyon ev ve işyerinden 1 milyonunun enerjisiz kalacağını tahmin ediyor. Elektrik hatlarının yeniden onarılmasının günler sürebileceği belirtiliyor.

Doğu kıyısı eyaletleri Güney ve Kuzey Carolin'da hava koşullarının kötüleşmeye başlamasıyla birlikte, yaklaşık 100 bin eve elektrik verilemediği ifade edildi.

CUMARTESİ ANA KARAYI VURACAK

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, perşembe akşamı ve cuma günü kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların Güney Carolina'da etkili olacağı bildirildi.

ABD, Florence Kasırgası'nı bekliyor VİDEO

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu. Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

ABD'NİN EN BÜYÜK KASIRGASI

ABD'nin Doğu kıyılarını vuracak olan Florence kasırgası bölgede büyük bir panik havası oluşturdu. Fırtınaya hazırlıklı girmeye çalışan bölge halkı, marketlere akın etti, rafları boşaltmıştı.

Güney Carolina'nın Myrtle Beach bölgesinde de kasırga hazırlıkları yapılıyor. Bölge halkı enerji kesintilerine karşı tüp ve yakıt malzemeleri depoluyor. Halk tüp alabilmek için kuyruklara girmişti.