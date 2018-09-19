ABD'de kasırganın yaraları sarılmaya çalışılıyor

ABD'de son yılların en büyük kasırgası olan Florence, doğu yakasını adeta sildi süpürdü. Kasırga her ne kadar etkinliğini yitirmiş olsa da bölgede oluşturduğu enkaz, hem maddi hem de insani açıdan büyük boyutlara ulaştı.

Bögede yaşayanların bir kısmı daha önce tahliye edilmişti ancak tahliye edilemeyenler de oluşan sel nedeniyle mahsur kaldı.

ASKERİ YARDIM GELDİ

ABD askeri birlikleri bölgeye yardım faaliyetleri başlatırken, kurtarma çalışmaları ile birlikte insani yardım malzemeleri de bölgeye ulaştırıldı.

ABD'nin büyük operasyonlarda kullandığı TSK'nın da envanterinde bulunan Chinook tipi helikopterler, bölgeye yakın birliklerden askerler sevk ederken, dev helikopterlerin içerisinden su, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri taşındı.

MAHSUR KALANLARA YARDIM

Temel ihtiyaç malzemelerini bölgede mahsur kalanlara dağıtan askerler, bir diğer yandan da sel nedeniyle kurtarılmayı bekleyenlere de yardım etti. Bölgeye gelen askeri zırhlı araçlar sahada arama kurtarma faaliyetleri yürütürken, itfaiye ve tıbbi birimler de kurtarma operasyonlarına hazırda beklediler. Sel sularından kurtarılan afetzedeler askeri araçlara bindirilerek güvenli bölgelere nakledildi.

HELİKPOTERLERLE KURTARILDILAR

Kasırganın en çok vurduğu bölgelerden biri olan Kuzey Carolina'ya birçok eyaletten takviye yardım birlikleri gönderildi. Havalimanlarına askeri uçaklarla birlikte tıbbi görevlileri taşıyan ambulans uçaklar da geldi.

Helikopterlerle bölge üzerinde arama-tarama yapan uzmanlar, sel suları arasında mahsur kalanlara yardım etti. Boğulmak üzere olan bir adam helikopter yardımıyla uzatılan sebete bindirilerek ölümden son anda kurtarılarak hastaneye gönderildi.

GÜVENLİ BÖLGELERE NAKİL

Bölgeden çıkartılan afetzedeler araçlar ile güvenli bölgelere nakledildi. Çevrede faaliyetlerini yürüten uzmanlar, hasarın yüz milyarlarca doları geçtiğini belirtirken, bölgede en kısa sürede temizlik ve düzenleme faaliyetlerinin başlatılacağı belirtildi.

EN AZ 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD tarihinindeki son 25 yılın en büyük kasırgalarından biri olan Florence geriinde dev bir fatura bıraktı. Toplamda en az 31 kişinin yaşamını yitirdiği kasırgada, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Toplamda şimdilik çıkartılan zarar ise 170 milyar dolar...