ABD'de katil polis serbest kaldı 143 protestocuya gözaltı

St. Louis polisi, 2011 yılında 24 yaşındaki siyahi Amerikalı Anthony Lamar Smith'in yaşamını yitirmesine neden olan polis memuruna 15 Eylül'de beraat kararı verilmesini protesto eden göstericilerden 143'ü hakkında gözaltı işlemi uyguladı.

TOPLAM SAYI 300

Kentte, 120'si 17 Eylül'deki protestolarda olmak üzere aynı konuyla ilgili eylemlerde gözaltına alınan kişi sayısı 300'e yükseldi.

Bu arada, protestocular ve sivil özgürlük grupları, güvenlik güçlerini eylemler sırasında göstericilere sert yöntemler kullanmakla suçladı. Polis de protestocuların taş ve diğer cisimleri attığını, bazı mağazaların vitrinlerini parçaladıklarını ifade etti.

SİYAHİLERE POLİS UYARISI YAPILDI

ABD'de siyahilerin vatandaşlık haklarının korunması konusunda faaliyette bulunan Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP), önceki aylarda siyahilere yaptığı seyahat uyarısında, Missouri eyaletinde siyahilerin polis tarafından durdurulması ihtimali nedeniyle bu eyalete gitmemelerini istemişti.