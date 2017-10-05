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ABD'de katil polis serbest kaldı 143 protestocuya gözaltı

6 yıl önce siyahi Anthony Lamar Smith'in ölmesine neden olan polisin beraat etmesini protesto ederken gözaltına alınan kişi sayısı 300 oldu.

05.10.2017 - 07:56
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St. Louis polisi, 2011 yılında 24 yaşındaki siyahi Amerikalı Anthony Lamar Smith'in yaşamını yitirmesine neden olan polis memuruna 15 Eylül'de beraat kararı verilmesini protesto eden göstericilerden 143'ü hakkında gözaltı işlemi uyguladı.

ABD'de katil polis serbest kaldı 143 protestocuya gözaltı

ABD'de katil polis serbest kaldı 143 protestocuya gözaltı

TOPLAM SAYI 300

Kentte, 120'si 17 Eylül'deki protestolarda olmak üzere aynı konuyla ilgili eylemlerde gözaltına alınan kişi sayısı 300'e yükseldi.

Bu arada, protestocular ve sivil özgürlük grupları, güvenlik güçlerini eylemler sırasında göstericilere sert yöntemler kullanmakla suçladı. Polis de protestocuların taş ve diğer cisimleri attığını, bazı mağazaların vitrinlerini parçaladıklarını ifade etti.

ABD'de katil polis serbest kaldı 143 protestocuya gözaltı

SİYAHİLERE POLİS UYARISI YAPILDI

ABD'de siyahilerin vatandaşlık haklarının korunması konusunda faaliyette bulunan Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP), önceki aylarda siyahilere yaptığı seyahat uyarısında, Missouri eyaletinde siyahilerin polis tarafından durdurulması ihtimali nedeniyle bu eyalete gitmemelerini istemişti.

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