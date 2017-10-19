ABD'de yeğeni ile birlikte dışarı çıkan bir kadın, eve dönüşte hiç beklemediği bir olay yaşadı.

ABD'de katiller bebekli kadının arabasını gasp etti VİDEO

ARACIN DIŞINA SÜRÜKLENDİLER

Araçlı hırsızlar, sabah saatlerinde 53 yaşındaki bir kişi öldürmüş ve 22 yaşındaki bir kişiyi yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan katiller, araç değiştirmek için bir sokağa girdi.

Önlerine çıkan aracın durduğunu fark ettikleri anda arabanın yanına koşan hkatil zanlıları kadını ve yeğenini arabanın dışına sürükledi.

1 KİŞİ YAKALANDI

Olayın meydana geldiği anda bir kişi ayağından yaralanınca polis tarafından yakalandı. Diğer 3 kişi ise polis ekiplerince aranıyor.