ABD’de katliamı önleyen polis kahraman ilan edildi

Ülke genelinde yankı uyandıran olay, ABD’nin Maryland eyaletinde Great Mills Lisesine yapılan silahlı saldırıda kahraman bir polisin doğru zamanda doğru yerde olması bir felaketin eşiğinden dönülmesine sebep olduğu belirtildi.

KATLİAMI ÖNLEDİ

Okul saldırganıyla girdiği çatışmada, saldırganını etkisiz hale getiren özel eğitimli polis şefi yardımcısı Blaine Gaskill, ABD’de kahraman ilan edildi. Mary’s Şerif Ofisi Sözcüsü Tim Cameron yaptığı açıklamada, "Okulun başlangıcından bu yana Great Mills Lisesi’nde görev yapan (SWAT) özel eğitimli bir Mary’s Şerif Ofisi yardımcısı olan Blaine Gaskill, silahlı saldırıya anında yanıt vererek büyük bir katliamı önledi" dedi.

Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı açıklamada, “Okulda görevli polis şefi Blaine Gaskill yetenekli bir adam ve başka insanların da hayatını kurtardı. Ona minnet duymalıyız” dedi. Vali Hogan, Blaine Gaskill’ın daha önce de örnek çalışmaları olduğunu, kendisinin bir kahramanlık örneği gösterdiğini söyledi

MARYLAND'DA SİLAHLI SALDIRI

Dün, ABD gündemini sarsan, Maryland eyaletinin Mary’s kentinde Great Mills Lisesine düzenlenen silahlı saldırıda, iki öğrenciyi silahla yaraladıktan sonra okulda görevli özel eğitimli şerif yardımcısı Blaine Gaskill, tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan Austin Wyatt Rollins, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte Yandan geçen ay Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.



