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ABD'de kaybolan kadın drone ile bulundu

ABD'de polis ekipleri kaybolan yaşlı bir kadını bulmak için drone kullandı.

08.11.2017 - 15:27
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Asherboro kentinde, kayıp ihbarı yapılan 81 yaşındaki kadını bulmak için; 'Drone' adı verilen insansız hava aracına başvuruldu. Polisin drone kullanarak gerçekleştirdiği arama çalışmalarında, yaşlı kadın 25 dakika içinde bulundu.

ABD'de kaybolan kadın drone ile bulundu

SUÇLULARI YAKALAMAK İÇİN DE KULLANILIYOR

Yetkililer, söz konusu 'drone'nun, geçen ay suç mahallerinin incelenmesi ve fotoğraflanması ile bir zanlının yakalanmasında da kullanıldığını açıkladı. Suç işlenen yerlerin incelenmesinde ve bir zanlının yakalanmasında da insansız hava araçları kullandıklarını söyledi.

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