taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.892
USD
3,6604
EURO
3,8934
ALTIN
151,82
PETR
55,3200

ABD'de kayıtsız göçmen tutuklamaları arttı

ABD'de Trump iktidarının ilk yedi haftasında toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmen sınır dışı istemiyle tutuklandı.

17.04.2017 - 14:33
  1. Haberler
  2. Gündem

ABD

The Washington Post gazetesinde yer alan haberde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) 20 Ocak-13 Mart 2017 döneminde tutukladığı suç işlememiş kaçak göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttığı belirtildi.

SUÇA KARIŞMAYANLAR DA TUTUKLANDI

Trump iktidarının ilk yedi haftasında büyük bölümü adli suçlardan aranan toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmenin tutuklandığı, bunlardan 5 bin 441'inin herhangi bir suça karışmamış belgesiz göçmenler olduğu ifade edildi.

YÜZDE 32'LİK ARTIŞ

Tutuklanan toplam göçmen sayısı geçen yıla göre yüzde 32,6 artış gösterirken, adli nitelikte olmayan tutuklamalarda yüzde 100'den fazla artış görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk ayında toplam 54 bin 741 göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen göçmenlerin sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış oldu. Sınır dışı sayısındaki artışın daha düşük olmasının sebebinin sınır dışı işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklandığı belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

360
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

127
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

278
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

140
Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

608
Yurt dışı oylarında EVET rekoru

Yurt dışı oylarında EVET rekoru

109
Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM