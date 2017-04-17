ABD'de kayıtsız göçmen tutuklamaları arttı

The Washington Post gazetesinde yer alan haberde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) 20 Ocak-13 Mart 2017 döneminde tutukladığı suç işlememiş kaçak göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttığı belirtildi.

SUÇA KARIŞMAYANLAR DA TUTUKLANDI

Trump iktidarının ilk yedi haftasında büyük bölümü adli suçlardan aranan toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmenin tutuklandığı, bunlardan 5 bin 441'inin herhangi bir suça karışmamış belgesiz göçmenler olduğu ifade edildi.

YÜZDE 32'LİK ARTIŞ

Tutuklanan toplam göçmen sayısı geçen yıla göre yüzde 32,6 artış gösterirken, adli nitelikte olmayan tutuklamalarda yüzde 100'den fazla artış görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk ayında toplam 54 bin 741 göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen göçmenlerin sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış oldu. Sınır dışı sayısındaki artışın daha düşük olmasının sebebinin sınır dışı işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklandığı belirtildi.