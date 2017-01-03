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ABD'de kilise saldırganı idamla yargılanacak

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde 2015'te kiliseye saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldüren zanlının idam cezası almasının önü açıldı.

Ajanslar | 03.01.2017 - 12:02
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ABD

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde siyahilerin gittiği tarihi kiliseye 2015 yılının haziran ayında saldırı düzenleyip 9 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 22 yaşındaki Dylann Roof'un idam cezasıyla yargılanması için düzenleme yapıldı.

Charleston kentindeki 200 yıllık Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne (AME) silahlı saldırı düzenleyen Roof'un suça ehil olduğuna karar verildi.

KENDİNİ SAVUNMA YETKİSİNE SAHİP

ABD Bölge Yargıcı Richard Gergel, Charleston'daki adli psikiyatri uzmanı Dr. James Ballenger'in yaptığı muayene ve değerlendirme sonucunun mahkemeye sunulmasının ardından gerçekleştirilen duruşmada, Roof'un mahkemede kendini temsil etmek için zihinsel yetkiye sahip olduğuna karar verdi.

Ayrıca Gergel, Roof'la ilgili cezanın belirlenmesi için görülecek davaya çarşamba günü başlanmasını kararlaştırdı. Roof daha önce ölüm cezası yerine ömür boyu hapse mahkum olmak için suçunu kabul ettiğini beyan etse de ABD yönetimi bunu reddetmişti.

Yargıç Gergel, bir gün süren kapalı duruşmada jüri ve mağdurların aile üyelerine uzak bir sandalyede oturttuğu Roof'un herhangi bir şahit ya da jüriye yaklaşmasına izin vermedi.

9 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Dylann Roof 17 Haziran 2015'te Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne düzenlediği silahlı saldırıda 9 siyahiyi öldürmüş, bir kişiyi yaralamıştı. Saldırının ardından bir internet sitesinde "ırkçı manifesto" yayınlayan Roof'un birçok kişi tarafından beyaz üstünlükçülüğün ve ırkçılığın simgesi görülen konfederasyon bayrağının da olduğu ırkçı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Polise verdiği ifadede saldırıyı kabul eden Roof, "Her gün siyahiler, beyazları öldürüyor. Birilerinin bir şey yapması gerekiyordu" demişti.

Mahkeme jürisi 33 ayrı suçtan yargılanan Roof'un her bir cinayet için "adam öldürme", "nefret" ve "dini vecibelerini yerine getirmenin engellemesi" dahil 33 suçunu sabit görmüştü.

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