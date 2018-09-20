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ABD'de kilisede esrarlı kek satarken yakalandılar

Georgia eyaletindeki bir kilisede esrarlı kek ve şekelerlemeler satan iki kadın gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 05:03..
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Savannah polisinin açıklamasına göre, Ebony Cooper ve Leah Pressley adlı zanlılar, kilisede yerel girişimciler için düzenlenen bir etkinlikte tezgah açtı. Kadınların etkinlikten sonra gözaltına alındığı ve uyuşturucu satma suçundan yargılanacakları açıklandı.

SOSYAL MEDYADAN "PAZARLAMA"

Polisin Facebook'taki açıklamasına göre, sosyal medyada marihuana ve tetrahidrocannabinol (THC) içeren yiyecekler sattıkları tespit edilen zanlılar izlemeye alındı ve kilisede yakalandı.

Açıklamada, kilisenin 'bu yasadışı ticaretten haberi olmadığı' belirtildi.

ABD'de kilisede esrarlı kek satarken yakalandılar

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