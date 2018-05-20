taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

ABD'de kimyasal üretim fabrikasında patlama

Kimyasal üretim yapan bir fabrikada meydana gelen patlamada 20 kişinin yaralandığı, bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

AA | 20.05.2018 - 03:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

Televizyon kanalı KHOU'ya açıklama yapan bölgedeki itfaiye şefi, patlamanın bu sabah Teksas eyaletindeki Pasadena şehrindeki Kuraray Amerika Eval Fabrikası'nda meydana geldiğini söyledi.

ABD'de kimyasal üretim fabrikasında patlama

20 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ KAYIP

Kimyasal, elyaf ve reçine odaklı üretim yaptığı belirtilen fabrikadaki patlamada 20 kişinin yaralandığı, bir kişinin de halen kayıp olduğu kaydedildi.

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada ise herhangi bir kimyasal sızıntı ve çevre için sakıncalı bir durum olmadığı ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence
Nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin, zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağı açıklanırken, ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore liderine 'koruma' güvencesi verdi.
Küba'da düşen uçağın kara kutularından biri bulundu
Başkent Havana'da, dün kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutularından birisine ulaşıldı.
Irak seçimlerinin galibi: Sadr
Şii din adamı Sadr'ın ittifakı Irak seçimlerinin resmen kazandı.
Fransız askerlerinden YPG'ye topçu desteği
Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

249
7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

102
HDP'liler İstiklâl Marşı okuyan gençlerin üzerine yürüdü

HDP'liler İstiklâl Marşı okuyan gençlerin üzerine yürüdü

74
Fatih Terim Florya'da taraftarları coşturdu

Fatih Terim Florya'da taraftarları coşturdu

23
Küba'da düşen uçağın kara kutularından biri bulundu

Küba'da düşen uçağın kara kutularından biri bulundu

2
Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

25
THY Avrupa Ligi'nin en iyileri

THY Avrupa Ligi'nin en iyileri

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM