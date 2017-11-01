ABD'de kıyafet değiştirip kaçan mahkum sınırda yakalandı

Todd Wayne Boyes adındaki mahkum ABD’nin Batı Virginia Eyaleti’ndeki bir cezaevinden kaçmayı başardı. Kıyafet değiştirip ardından elini kolunu sallayarak kaçan mahkumun sivil hayatı uzun sürmedi.

MEKSİKA SINIRINDA YAKAYI ELE VERDİ

CNN'nin haberine göre, mahkumun ortadan kaybolduğu ancak ertesi gün akşam saatlerinde ortaya çıktı. Gardiyanlar, tüm mahkumları saydıklarını iddia ediyor.

Kurnaz adamın özgürlüğü uzun sürmedi. Boyes, 4 gün sonra, ülkeden kaçmaya çalışırken Meksika sınırında yakalandı.

Cezaevi temsilcileri, mahkumun 25 Ekim yerel saatle sabah 6'da kaçtığını anlattılar. Sivil kıyafeti kimden alındığı henüz bilinmiyor.

Boyes, polis arabasına çarptığı için cinayete teşebbüsten mahkum edilmişti.