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ABD'de konut başlangıçları 4 ayın en düşüğünde

ABD'de konut başlangıçları yüzde 6,8 azaldı.

19.04.2017 - 08:58
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  2. Emlak

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ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 6,8 azalarak Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

YÜZDE 3 DÜŞÜŞ SEVİYESİNDEYDİ

ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, konut başlangıçları martta önceki aya kıyasla yüzde 6,8 azalışla 1 milyon 215 bin oldu.

Son 4 ayın en düşük seviyesini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 250 bin ve yüzde 3 düşüş seviyesindeydi.

UZUN SOLUKLU OLMAYACAK

Raporda, inşaat izinlerinin ise martta yüzde 3,6 artarak 1 milyon 260 bine yükseldiği bildirildi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 250 bin artması bekleniyordu. Bu arada, şubat ayı konut başlangıçları 1 milyon 288 binden 1 milyon 303 bine ve inşaat izinleri 1 milyon 213 binden 1 milyon 216 bine revize edildi.

Analistler, konut başlangıçlarında martta yaşanan düşüşün artan izinler nedeniyle uzun soluklu olmayacağına işaret ediyor.

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