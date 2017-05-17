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ABD'de konut başlangıçları 5 ayın en düşüğünde

ABD'de nisan ayı konut başlangıçları yüzde 2,6 gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

17.05.2017 - 09:00
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ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,6 azalışla son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Nisanda inşaat izinleri yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 2,5 düştü.

EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, konut başlangıçları nisanda önceki aya kıyasla yüzde 2,6 azalışla 1 milyon 172 bin oldu. Böylece üst üste iki ay gerileyen konut başlangıçları, Kasım 2016’tan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 1 milyon 260 bin veya yüzde 3,7 artış seviyesindeydi.

İNŞAAT İZİNLERİ AZALDI

Raporda, inşaat izinlerinin ise nisanda yüzde 2,5 azalarak 1 milyon 229 bine indiği bildirildi.

Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 270 bin artması bekleniyordu. Bu arada, mart ayı konut başlangıçları 1 milyon 215 binden 1 milyon 203 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri ise 1 milyon 260 binde sabit bırakıldı.

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