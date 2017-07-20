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ABD'de konut başlangıçları düşüşü sonlandırdı

ABD'de konut başlangıçları haziranda yüzde 8,3 artarak son 4 ayın ilk yükselişini kaydetti.

20.07.2017 - 13:27
  1. Haberler
  2. Emlak

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ABD'de inşaat izinleri de yüzde 7,4 yükselerek yüzde 2,7 artış beklentisini geride bıraktı.

KONUT BAŞLANGIÇLARI 1 MİLYONA YÜKSELDİ

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları haziranda önceki aya kıyasla yüzde 8,3 artışla 1 milyon 122 bin oldu. Böylece son 4 ayın ilk yükselişini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi ise 1 milyon 160 bin veya yüzde 6,2 artış seviyesindeydi.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 92 binden 1 milyon 122 bine yükseldi. Revize öncesinde son 8 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçen veri, düzeltilmiş haliyle son 6 ayın en düşüğü oldu. Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin haziranda yüzde 7,4 artarak 1 milyon 254 bine çıktığını gösterdi.

ARTIŞ BEKLENİYORDU

Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 200 bin ya da yüzde 2,7 artması bekleniyordu. Mayıs ayı inşaat izinleri revize edilmeyerek 1 milyon 168 binde sabit bırakıldı. Analistler, konut başlangıçları ve izinlerinin son aylardaki zayıf performansından sonra haziranda güçlü artmasının konut sektörüne yönelik endişeleri kısmen yatıştığını belirtiyor.

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