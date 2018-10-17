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ABD'de konut başlangıçları geriledi

Ülkede konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 201 bine geriledi.

AA | 17.10.2018 - 17:14..
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ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 201 bin oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden verinin yüzde 5,6 gerilemesi bekleniyordu.

ABD'de konut başlangıçları geriledi

İNŞAAT İZİNLERİ AZALDI

Raporda, yüzde 2 artması öngörülen eylül ayı inşaat izinlerinin yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 274 bine indiği de bildirildi. Gelecek dönemdeki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinleri böylece son 1,5 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Ağustos ayına ilişkin konut başlangıçları ise 1 milyon 282 binden 1 milyon 268 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 229 binden 1 milyon 249 bin olarak düzeltildi.

ABD'de konut başlangıçları geriledi

ARZ EKSİKLİĞİ ABD'DE KONUT SEKTÖRÜNÜ ZAYIFLATTI

Analistler, arz eksikliğinin ABD konut sektörünü zayıflatan önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, azalan konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin satışları daha da sınırlayacağına işaret ediyor.

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