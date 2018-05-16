ABD'de konut başlangıçları nisanda düştü

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 3,7 azalarak 1 milyon 287 bine geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,7 düşüş göstermesi yönündeydi.

YÜZDE 1,8'LİK DÜŞÜŞ

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin nisanda yüzde 1,8 düşüşle 1 milyon 352 bine gerilediğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin yüzde 2,1 düşüş göstermesi bekleniyordu.

KONUT BAŞLANGIÇLARI REVİZE EDİLDİ

Bu arada, mart ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 319 binden 1 milyon 336 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 354 binden 1 milyon 377 bine revize edildi.