ABD'de konut başlangıçları yılın zirvesinde

ABD'de konut başlangıçları ekim ayında yüzde 13,7 ile beklentinin çok üstünde artarak bir yılın en iyi performansını kaydetti. İnşaat izinleri de ekimde yüzde 5,9 artarak beklentiyi neredeyse üçe katladı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları ekimde önceki aya kıyasla yüzde 13,7 artarak 1 milyon 290 bin oldu. Bu sonuçla, Ekim 2016’dan beri en yüksek seviyesini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 190 bin veya yüzde 5,6 artış seviyesindeydi.

YÜZDE 5,9'LUK ARTIŞ

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin ekimde yüzde 5,9 artarak 1 milyon 297 bine yükseldiğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 250 bine ya da yüzde 2 yükselmesi bekleniyordu.

SONUÇLAR REVİZE EDİLDİ

Bu arada, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 127 binden 1 milyon 135 bine revize edildi.

Veri yukarı yönlü revizyonla yılın en düşük seviyesinden yılın en düşük ikinci seviyesine yükseltilmiş oldu. Eylül ayına ait inşaat izinleri de 1 milyon 215 binden 1 milyon 225 bine düzeltildi.