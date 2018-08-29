ABD'de konut fiyat artışı yavaşladı

1 Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı Bayburt'ta kömür ve çıra olarak kullanılan siyah ve kahverengi taşların doğal kehribar olduğu anlaşıldı.

2 Konya'daki düğün magandalarına para cezası verildi Karapınar ilçesindeki bir düğünde, etraftaki çocuklara aldırmadan peş peşe ateş eden magandalar, bin 46'şar lira para cezası aldı.

3 Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.90 arttı ve turist sayısı yaklaşık 22 milyon düzeyine ulaştı.

4 Kadınlar için rehber: Öfke Dansı Öfkenizi kontrol etme konusunda ne kadar başarılısınız? Ya da öfkenizi tanıyor musunuz?

5 Karius'un basın toplantısında yakışıklılık muhabbeti Beşiktaş'ın yakışıklılığıyla ön plana çıkan yeni kalecisi Karius, imajın önemli olduğunu ancak performansıyla konuşulmak istediğini söyledi.

6 Bakan Gül Pendik'teki olayla ilgili müfettiş görevlendirdi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te çocuk parkında silahla ateş açılarak bir çocuğun yaralanması olayının adli sürecinde ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.