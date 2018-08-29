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ABD'de konut fiyat artışı yavaşladı

ABD'de yıllık beklenti artışı yüzde 6.40 iken artış yüzde 6,3 oldu.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 11:50..
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ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyat Endeksi haziranda aylık %0.1, yıllık % 6.3 arttı. Beklenti yıllık % 6.40 artıştı.

ABD'de konut fiyat artışı yavaşladı

YILLIK YÜZDE 6,2'LİK ARTIŞ

Ulusal endeks ise mevsimsel düzeltilmiş olarak aylık %0.3, yıllık 6.2 artış kaydetti. Mayıs ayında ulusal endeks yıllık bazda %6.4 artmıştı.

S&P Dow Jones Indices Yöneticisi David Blitzer "konut fiyatları tırmanmaya devam etse de sektördeki büyümenin yavaşladığını görüyoruz. Yeni ve 2. el konut satışları son 6 ayda görece olarak yatay seyretti" ifadesini kullandı.

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