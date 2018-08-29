ABD'de konut fiyat artışı yavaşladı

ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyat Endeksi haziranda aylık %0.1, yıllık % 6.3 arttı. Beklenti yıllık % 6.40 artıştı.
YILLIK YÜZDE 6,2'LİK ARTIŞ
Ulusal endeks ise mevsimsel düzeltilmiş olarak aylık %0.3, yıllık 6.2 artış kaydetti. Mayıs ayında ulusal endeks yıllık bazda %6.4 artmıştı.
S&P Dow Jones Indices Yöneticisi David Blitzer "konut fiyatları tırmanmaya devam etse de sektördeki büyümenin yavaşladığını görüyoruz. Yeni ve 2. el konut satışları son 6 ayda görece olarak yatay seyretti" ifadesini kullandı.