ABD'de konut satışları azaldı

National Association of Realtors verilerine göre ABD'de bekleyen konut satışları mayısta %0.5 düştü.

OCAK AYINDAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Yapılan araştırmaya göre böylece ABD'de konut satışları 2. ayda da düştü. Beklenti ise %0.5 artış yönünde olsa da beklentiler karşılanmadı. Endeks de 105.9 ile ocak ayından beri en düşük seviyeye indi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI DA DÜŞÜŞTE

National Association of Realtors'ın (NAR) daha önceki raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları da araştırılmıştı. İkinci el konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 5 milyon 430 bin olmuştu.

VERİLER REVİZE EDİLDİ

Üst üste ikinci düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 520 bin düzeyindeydi. Bu arada, nisan ayına ait verideki düşüş yüzde 2,5’ten yüzde 2,7’ye revize edildi.