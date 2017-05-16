ABD'de küçük uçak düştü

ABD Federal Havacılık Dairesince (FAA) yapılan yazılı açıklamada, Philadelphia'dan havalanan Learjet 35 tipi uçağın, öğleden sonra Teterboro havaalanının pistine 500 metre kala yerleşim yeri yakınına düştüğü belirtildi.

FAA açıklamasında, yerel yetkililerin uçakta bulunanlarla ilgili bilgi vereceği, bu tür uçakların en fazla 8 kişiyi taşıyabildiği kaydedildi.

Yerel yetkililer de kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın kaza yaptığı alan, New Jersey'in kuzeyindeki sanayi kasabası Carlstadt'ta bulunuyor.