ABD'de polisler Kurban Bayramı kutlamasını engelledi

ABD'nin Virginia Eyaletinde bulunan ve Başkent Washington D.C ye 75 kilometre uzaklıkta olan Warrenton kasabasında Kurban Bayramı kutlamasına yönelik polis engeli getirildi.

UYGULAMA KINANDI

Müslümanlara yapılan bu uygulama ABD’de bulunan en büyük sivil İslami örgüt olan Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) tarafından kınandı. CAIR yaptığı yazılı açıklamada Warrenton Kasabası tarafından son dakikada beklenmedik biçimde, hiçbir sorun yaşanmadan yirmi beş yıllık Kurban Bayramı geleneği haline gelmiş kutlama organizasyonunu reddeden kararının iyi niyet göstergesi olarak kaldırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca bölgede bulunan Lübnanlı kasapların işletmelerine giden yolun polis tarafından kapatılarak dini görevlerini yerine getirmek isteyen yüzlerce Müslüman'a zorluk çıkartılmasının kabul edilemez olduğunu, kapatmanın bölgedeki iş yerlerine zarar verdiği ifade edildi. CAIR Başkanı İcra Direktörü Nihad Awad tarafından Warrenton Kasabası Yöneticisi Brennon Godfrey’e yönelik yazılan mektuba da bildiride yer verildi.

Awad mektubunda, "Warrenton Kasabası’ndan sertifikalı Lübnanlı Kasaplara giden yolun açılmasını istiyoruz. Böylece anayasa tarafından da korunan dini vecibelerimizi yerine getirebiliriz.” dedi.

KAZA UYARISI

Awad, yapılan uygulamanın ayrıca gelen kişileri yanlış yönlendirebileceği ve çevre yollarda kazaya sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Awad ayrıca Başkan Donald Trump’ın seçilmesinden bu yana ABD’de aralarında Müslümanların ve göçmenlerinde bulunduğu azınlıklara yönelik saldırıların arttığını söyleyerek 2018 Sivil Haklar Raporu 2016’dan 2017’ye kadar Müslümanlara ait ayrımcılık sorunlarında yüzde 17, şiddet kullanımında ise yüzde 15 artış olduğunu belirtti.

Warrenton Kasabası yetkilileri CAIR’ın bağlantıya geçmesi ve olayın medyaya yansıması üzerine kutlamalar ile ilgili kararı geri çekerek kasabadaki Kurban Bayramı kutlamalarının geçtiğimiz senelerdeki gibi gerçekleştireceğini duyurdu.