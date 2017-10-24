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ABD'de kuşlara çarpan uçak acil iniş yaptı

Boston-Las Vegas seferini yapan JetBlue Havayolları'na ait uçak New York'a inmek zorunda kaldı.

24.10.2017 - 09:06
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ABD'de Boston-Las Vegas seferini yapan JetBlue Havayolları'na ait uçağın, kuşlara çarpması sonucu New York'a acil iniş yaptığı bildirildi.

ACİL İNİŞ YAPTI

JetBlue Havayolları Sözcüsü Sharon Jones, 877 sefer sayılı uçağın Boston'dan kalktıktan kısa bir süre sonra kuşlara çarptığını ve New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını söyledi.

UÇAĞIN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Jones, başka bir uçağa yönlendirilen yolcuların durumunun iyi olduğunu kaydetti. Uçakta hasar olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



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