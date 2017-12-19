taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

ABD'de Kuzey Kore'ye siber saldırı suçlaması

ABD yönetimi, dünyada mayıs ayında binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry fidye yazılım saldırısından Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu açıkladı.

AA | 19.12.2017 - 10:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqw

ABD Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, WannaCry fidye yazılım saldırısının "doğrudan sorumlusunun" Kuzey Kore olduğunu yazdı.

UZMANLAR TARAFINDAN KANITLANDI

Bu tespitin kanıtlara dayandığını belirten Bossert, kanıtların İngiltere ve Microsoft şirketinin de aralarında bulunduğu bazı hükümet ve özel şirketler tarafından da doğrulandığını kaydetti.

Bossert, Kuzey Kore'nin 10 yıldan uzun süredir kötülcül eylemlerde bulunduğunu ve WannaCry saldırısının da tedbirsiz bir davranış olduğunu ifade etti.

ÖNLEMLER ARTARAK SÜRECEK

Bossert ayrıca Trump yönetiminin Kuzey Kore'nin siber ya da başka tür saldırılar düzenlemesini engellemek için maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini belirtti.

İnternet yoluyla mayıs ayında düzenlenen WannaCry fidye yazılım saldırısı, dünya genelinde aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de olduğu 150 ülkede çok sayıda devlet kurumunu etkilemişti.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.
İsveç'in tecavüz yasası değişiyor
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
Uganda’da ordu parlamentoyu bastı
Uganda Parlamentosunda cumhurbaşkanlığı yasası görüşülürken asker parlamentoya girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

420
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

211
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

239
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM