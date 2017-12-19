ABD'de Kuzey Kore'ye siber saldırı suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, WannaCry fidye yazılım saldırısının "doğrudan sorumlusunun" Kuzey Kore olduğunu yazdı.

UZMANLAR TARAFINDAN KANITLANDI

Bu tespitin kanıtlara dayandığını belirten Bossert, kanıtların İngiltere ve Microsoft şirketinin de aralarında bulunduğu bazı hükümet ve özel şirketler tarafından da doğrulandığını kaydetti.

Bossert, Kuzey Kore'nin 10 yıldan uzun süredir kötülcül eylemlerde bulunduğunu ve WannaCry saldırısının da tedbirsiz bir davranış olduğunu ifade etti.

ÖNLEMLER ARTARAK SÜRECEK

Bossert ayrıca Trump yönetiminin Kuzey Kore'nin siber ya da başka tür saldırılar düzenlemesini engellemek için maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini belirtti.

İnternet yoluyla mayıs ayında düzenlenen WannaCry fidye yazılım saldırısı, dünya genelinde aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de olduğu 150 ülkede çok sayıda devlet kurumunu etkilemişti.