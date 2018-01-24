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ABD'de liseye saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

ABD'nin Kentucky eyaletinde Marshall County Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

İHA | 24.01.2018 - 00:09..
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ABD'de liseye saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaletinin Benton kentinde sabah saatlerinde Marshall County Lisesine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

SALDIRGAN DA AYNI LİSEDEN BİR ÖĞRENCİ

Kentucky polisi yaptığı açıklamada, liseye yapılan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını bildirdi. Gözaltına alınan saldırganın ise aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek öğrenci olduğu belirtildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere gönderildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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