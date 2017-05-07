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ABD'de mahkeme ünlü firmaya 110 milyon dolar ceza verdi

Kullandığı pudra yüzünden kanser olduğunu iddia eden bir kişi, mahkemeye verdiği firmadan 110 milyon dolar kazandı.

07.05.2017 - 11:24
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ABD’de bir mahkeme, kullandığı talk pudrası nedeniyle yumurtalık kanseri olduğunu söyleyen bir kadının açtığı davada ilaç ve kozmetik devi Johnson & Johnson’ı (J&J) 110 milyon dolar ödemeye mahkum etti.

Davayı açan kişi Virginia eyaletinin Missouri kentinde yaşayan 62 yaşındaki Lois Slemp. Slemp’in iddiası 40 yıl boyunca kullandığı talk pudrası ürünlerinin kendisini kanser yaptığı yönünde.

KANSER OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kemoterapi gören Slemp’e 2012’de teşhis konulmuş ve kanser karaciğerine yayılmış. Virginia eyaletinin Missouri kentinde yaşayan 62 yaşındaki Lois Slemp, kırk yıl boyunca talk ürünleri kullandıktan sonra kanser olduğunu iddia ediyor.

KARAR TEMYİZ'E GÖTÜRÜLECEK

Savcılar, şirketin ürünlerin yarattığı kanser riskiyle ilgili yeterli uyarıda bulunmadığını savunuyor. Uzmanlar ise talk temelli ürünlerle kanser arasındaki ilişkinin kanıtlanmadığını söylüyor. J&J, kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

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