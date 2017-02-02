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ABD'de mahkumlar Trump'ı bahane ederek isyan etti

"Hapishane koşullarını" ve "Trump'ın başkan olmasını" bahane eden mahkumlar, 4 hapishane görevlisini rehin aldı.

02.02.2017 - 07:19
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Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen olayda mahkumlar önce 4 görevliyi rehin aldı. Birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest bırakan mahkumların eylemlerine devam ettiği kaydedildi.

ABD'de mahkumlar Trump'ı bahane ederek isyan etti

Yaklaşık 100 mahkumun barındığı C bölgesindeki bazı mahkumların tahliye edildiği olayda, güvenlik görevlileri ile çalışanları rehin alan mahkumlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

ABD'de mahkumlar Trump'ı bahane ederek isyan etti

"TRUMP BAŞKAN OLDU" BAHANESİYLE İSYAN

Rehin alma olayının ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington gazetesine telefonla ulaşan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koşullar ile eğitim imkanlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

ABD'de mahkumlar Trump'ı bahane ederek isyan etti

"Donald Trump. Yaptığı her şey. Onunla kurumdaki işlerin daha kötüye gideceğini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koşulların iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi.

Olayın ardından giriş çıkışlara kapatılan hapishanedeki olağanüstü durumun devam ettiği bildirildi.

ABD'de mahkumlar Trump'ı bahane ederek isyan etti

ABD'de mahkumlar Trump'ı bahane ederek isyan etti

ABD'de mahkumlar Trump'ı bahane ederek isyan etti

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