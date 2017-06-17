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ABD'de milyonlarca insanın çikolatalı süt sorunsalı

ABD’de nüfusun yüzde 7’sinin çikolatalı sütün kahverengi ineklerden geldiğini sandığı ortaya çıktı.

17.06.2017 - 09:30
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ABD Süt Ürünleri Geliştirme Merkezi tarafından nisan ayında 18 yaş ve üstü 1000’den fazla yetişkinle yapılan bir araştırmanın sonuçları herkesi şaşkına çevirdi.

Zira araştırmaya katılanlardan yüzde 7’si çikolatalı sütün kahverengi ineklerden geldiğini sanıyordu.

16 MİLYON YETİŞKİN ABD'Lİ

İnternet ortamında yapılan araştırmanın tüm ülkeyi temsil eden katılımcılarla gerçekleştirildiği düşünülürse, bu, 16 milyon 400 bin ABD’linin çikolatalı sütün, süt, çikolata ve şeker kullanılarak yapıldığını bilmediği anlamına geliyor.

ABD'de milyonlarca insanın çikolatalı süt sorunsalı

YÜZDE 48 NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYOR

Öte yandan katılımcıların yüzde 48’i, çikolatalı sütün nereden geldiğini söylemekte güçlük çekti.

Ayrıca araştırmaya katılan yetişkinlerin yüzde 29’u çikolatalı süt almak için çocuklarını bahane olarak kullandığını söyledi.

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