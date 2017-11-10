ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Lexington’ta dramatik bir olay yaşandı. Pizza teslimatçısı Salahuddin Jitmoud, 24 yaşındaki ABD'li Trey Alexander Relfor tarafından öldürüldü. Yakalanıp mahkemede hakim karşısına tutuklanan Relfor'un karar duruşmasında Salahuddin'in babası da oradaydı.

ABD'de Müslüman baba oğlunun katilini affetti- VİDEO

GÖZ YAŞLARI SEL OLDU AKTI

Katil zanlısının yargılandığı davada sıra dışı anlar yaşandı. Öldürülen Jitmoud’un babası hakimden söz isteyip konuştu. Mahkeme salonunda bulunanların şaşkın bakışları arasında katil zanlısını affettiğini söyleyen Abdul-Munim Sombat Jitmoud, doğrudan katil zanlısına seslendi ve “Ben size kızmadım, şeytana kızgınım. Seni bu kadar korkunç bir suç işlemeye yönelttiği için şeytana kızıyorum.” dedi.

Konuşma sonrasında adam zanlıyı kucakladı ve uzunca bir süre sarıldı. Zanlı da dahil olmak üzere salonda hiç kimse gözyaşlarını tutamadı.

31 YIL CEZA ALAN ZANLIDAN TEŞEKKÜR

Mahkeme tarafından cinayet ve soygun suçlarından 31 yıl cezaya çarptırıldı. Söz alan Relford, gözyaşlarını silerek “Gerçekten söyleyebileceğim hiçbir şey yok, o gün olanlardan dolayı üzgünüm fakat onu geri getirebilmek için hiçbir şey yapamam. Sizi alkışlıyorum affettiğiniz için teşekkür ederim.” dedi.

