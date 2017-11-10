taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.091
USD
3,8699
EURO
4,5081
ALTIN
159,87
PETR
63,9000

ABD'de Müslüman baba oğlunun katilini affetti

ABD Kentucky'de bir baba, oğlu Salahuddin Jitmoud'un öldürülmesi ile ilgili görülen davada sıra dışı anlar yaşandı.

10.11.2017 - 14:00
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Lexington’ta dramatik bir olay yaşandı. Pizza teslimatçısı Salahuddin Jitmoud, 24 yaşındaki ABD'li Trey Alexander Relfor tarafından öldürüldü. Yakalanıp mahkemede hakim karşısına tutuklanan Relfor'un karar duruşmasında Salahuddin'in babası da oradaydı.

ABD'de Müslüman baba oğlunun katilini affetti

ABD'de Müslüman baba oğlunun katilini affetti- VİDEO

GÖZ YAŞLARI SEL OLDU AKTI

Katil zanlısının yargılandığı davada sıra dışı anlar yaşandı. Öldürülen Jitmoud’un babası hakimden söz isteyip konuştu. Mahkeme salonunda bulunanların şaşkın bakışları arasında katil zanlısını affettiğini söyleyen Abdul-Munim Sombat Jitmoud, doğrudan katil zanlısına seslendi ve “Ben size kızmadım, şeytana kızgınım. Seni bu kadar korkunç bir suç işlemeye yönelttiği için şeytana kızıyorum.” dedi.

Konuşma sonrasında adam zanlıyı kucakladı ve uzunca bir süre sarıldı. Zanlı da dahil olmak üzere salonda hiç kimse gözyaşlarını tutamadı.

31 YIL CEZA ALAN ZANLIDAN TEŞEKKÜR

Mahkeme tarafından cinayet ve soygun suçlarından 31 yıl cezaya çarptırıldı. Söz alan Relford, gözyaşlarını silerek “Gerçekten söyleyebileceğim hiçbir şey yok, o gün olanlardan dolayı üzgünüm fakat onu geri getirebilmek için hiçbir şey yapamam. Sizi alkışlıyorum affettiğiniz için teşekkür ederim.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Myanmar'da gazetecilerin mahkemesi başladı
Myanmar'da geçtiğimiz aylarda zulmü görüntülemeye çalışan gazeteciler tutuklanmıştı. Yargılanmalar bugün başladı.
Arakanlı Müslümanların dramı devam ediyor
IOM Sözcüsü Millman, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısının 613 bine çıktığını açıkladı.
Japon Başbakanı Abe golf çukuruna yuvarlandı
Japonya televizyon kanalı Tokyo TV, Başbakan Şinzo Abe’nin golf oynarken düşüp yuvarlandığını gösteren bir video yayınladı.
Fransa'da terör yargılamaları 2019'da başlayacak
Paris Savcısı Molins, 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarına ilişkin yargılamaların 2019 yılının ilkbaharında başlayabileceğini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

82
İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

226
Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

48
Cam filmi cezaları durduruldu

Cam filmi cezaları durduruldu

231
HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

126
Buse Narcı'dan dövme açıklaması

Buse Narcı'dan dövme açıklaması

14
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM